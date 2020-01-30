Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

18 dakika önce

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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