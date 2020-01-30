Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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