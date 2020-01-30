Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem (2) - Son Dakika

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Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem (2)
6 saat önce
8 DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİAkdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada açıklarında meydana gelen 5.4 ve 4.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, büyüklükleri 2.7 ve 4.4 arasında değişen 8 deprem daha gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:45 Kaynak: DHA
8 DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİ
Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada açıklarında meydana gelen 5.4 ve 4.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, büyüklükleri 2.7 ve 4.4 arasında değişen 8 deprem daha gerçekleşti. Depremlerin merkez üssü Girit adasının doğusu, On İki Ada'nın ise güneydoğusu olarak tespit edildi.
"HİSSETMEDİK" DHA
muhabirinin depremle ilgili sorusunu Marmarisli bir vatandaş, "Hissetmedik, ilk defa duydum" şeklinde yanıtladı.
Marmaris'te geçen Salı günü de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),
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