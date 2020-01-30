Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Marmaris ilçesinin 162.06 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 14.21'de meydana geldi. Deprem, yerin 12.11 kilometre derinliğinde oldu.
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