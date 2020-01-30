Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Marmaris ilçesinin 162.06 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 14.21'de meydana geldi. Deprem, yerin 12.11 kilometre derinliğinde oldu.


Marmaris, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
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