Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

48 dakika önce

Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Akdeniz, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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