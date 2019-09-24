Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
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