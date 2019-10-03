Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem (2)
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'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:50 Kaynak: DHA
'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'
Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle ilgili de bir aksama yok. Aileler çocuklarını okullarına bırakıyorlar. Herhangi bir binada hasar da yok" dedi. Karaca, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.
Cavit AKGÜN- Ercan KAYLI/MUĞLA,
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