Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem (2)
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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem (2)

14 dakika önce

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'
Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle ilgili de bir aksama yok. Aileler çocuklarını okullarına bırakıyorlar. Herhangi bir binada hasar da yok" dedi. Karaca, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.
Cavit AKGÜN- Ercan KAYLI/MUĞLA,


Alim Karaca, Fethiye, Akdeniz, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:50 Kaynak: DHA
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