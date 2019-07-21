Akdeniz'de 53 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında Akdeniz'de 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:27 Kaynak: İHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş
tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında Akdeniz
'de 53 düzensiz göçmen yakalandı. İskenderun
'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından icra edilen düzensiz göçle mücadele kapsamında bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı. Bot içindeki göçmenlerle birlikte Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi. - ANKARA
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