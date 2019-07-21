Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 53 kaçak göçmen yakalandı
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Akdeniz'de 53 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında Akdeniz'de 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Akdeniz'de 53 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında Akdeniz'de 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İskenderun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından icra edilen düzensiz göçle mücadele kapsamında bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı. Bot içindeki göçmenlerle birlikte Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi. - ANKARA
İskenderun, Karataş, Akdeniz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:27 Kaynak: İHA
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