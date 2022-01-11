Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesine 132 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.07'de Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de Akdeniz kıyılarında bulunan bazı il ve ilçelerden de büyük ölçüde hissedildi.

'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin- Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,