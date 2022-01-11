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Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi! - Son Dakika

Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi!

11.01.2022 19:48

Akdeniz'de sabaha yakın meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedildi. Depremin sesini dinleyenlerin ise adeta tüyleri ürperdi.

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ KAYDEDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan depremin ürkütücü sesi AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedildi.

Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi! Dinleyenlerin tüyleri ürperdi
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Antalya, Akdeniz, Deprem, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi! - Son Dakika
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