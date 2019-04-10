Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 8 Düzensiz Göçmen Kayıp

Akdeniz'de 8 Düzensiz Göçmen Kayıp

32 dakika önce

İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) Mediterranea Saving Humans, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bottaki 8 kişinin denize düşerek kaybolduğunu bildirdi.

Akdeniz'de 8 Düzensiz Göçmen Kayıp, System.String[]
İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) Mediterranea Saving Humans, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bottaki 8 kişinin denize düşerek kaybolduğunu bildirdi.

Mediterranea Saving Humans'ın resmi sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Libya açıklarında bir botta bulunan 20 kadar düzensiz göçmenin zor durumda olduğu belirtildi.

Bottaki düzensiz göçmenler tarafından sabah erken saatlerde telefonla arandıklarını ve denize düşen 8 kişinin kayıp olduğunu öğrendiklerini aktaran İtalyan STK yetkilileri, başta Malta ve İtalya olmak üzere tüm yetkililere "Bu kişileri kurtarmak için acil yardım gerekiyor." çağrısı yaptı.

Bottaki düzensiz göçmenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Mediterranea Saving Humans, bu zamana kadar Akdeniz'de yürüttüğü düzensiz göçmenleri kurtarma girişimlerinden dolayı İtalyan hükümeti ile sık sık sorunlar yaşadı. Aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan limanlarını düzensiz göçmenleri getiren gemilere kapatma kararı almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: AA
Sivil Toplum Kuruluşu, Akdeniz, Libya, Güncel
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