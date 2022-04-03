Akdeniz'de 90'dan fazla göçmen öldü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla göçmenin hayatını kaybettiğini aktardı.

Akdeniz'de göçmenlerin dramı devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamasında Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya üzerinden kazaya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayan Grandi, "Akdeniz trajedisinde 90'dan fazla kişi öldü. Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömert ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere nasıl uygulayacağını düşünmelidir" dedi.

TRAJEDİDEN 4 KİŞİ SAĞ KURTULDU

MSF tarafından yaşanılan trajediye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Birkaç gün önce Libya'dan aşırı kalabalık bir tekneyle ayrıldıktan sonra 90'dan fazla insan uluslararası sularda hayatını kaybetti" denildi.

Alegria 1 isimli petrol tankerinin bu sabah erken saatlerde batan teknede hayatta kalan 4 kişiyi kurtardığını ifade eden MSF, Alegria 1 ile ilk temasında hayatta kalanların, bulundukları teknede yaklaşık 100 kişi olduğu ve en az 4 gündür denizde seyrettikleri bilgisi verdiğini açıkladı.

MSF, "Bu insanların acil korunmaya ve bakıma ihtiyacı var. Hayatta kalanların hiçbiri gözaltı, istismar ve kötü muamele ile karşı karşıya kalacakları bir yere gönderilmemelidir. Libya güvenli bir yer değil. Roma ve Malta Koordinasyon merkezlerini böyle bir operasyonun koordinasyonunu üstlenmeye ve çok geç olmadan hayatta kalanlar için güvenli bir yer tahsis etmeye çağırıyoruz" dedi.

(İHA)