Akdeniz'de "Açık Deniz Eğitimi" icra edildi - Son Dakika
Akdeniz'de "Açık Deniz Eğitimi" icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin Akdeniz'de başarıyla icra ettikleri "Açık Deniz Eğitimi" ne ilişkin görsel paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin Akdeniz'de başarıyla icra ettikleri "Açık Deniz Eğitimi" ne ilişkin görsel paylaşıldı.
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13.06.2020 02:21:19. #1.13#
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