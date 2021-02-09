Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi - Son Dakika

Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi

09.02.2021 11:29
Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, bir balıkçı tarafından yaklaşık 15 metre uzunluğunda Fin balinası görüldü.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, bir balıkçı tarafından yaklaşık 15 metre uzunluğunda Fin balinası görüldü.

Avlanmak için arkadaşlarıyla denize açılan Fatih Kaymaz, 15 kilometre açıkta bir balina gördü.

Teknelerinin yanından geçen balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Kaymaz, AA muhabirine, "Teknemizin hemen yanından geçti. Balinanın teknemizin yanından geçmesi güzel görüntüler oluşturdu. Bekledik, tekrar gelir diye ama gelmedi." dedi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, görüntülere yansıyan türün Fin balinası olduğunu söyledi.

Halk arasında oluklu balina (Balaenoptera physalus) olarak da bilinen bu türün normalde Atlantik Okyanusu'nda çok fazla bulunduğunu ifade eden Çevik, bunların özellikle batı Akdeniz'de de yaygın olduğunu kaydetti.

Bu türün ılıman sularda yaşadığını aktaran Çevik, " İtalya, Fransa kıyılarında çok yaygın bir tür. Zaman zaman, özellikle kış aylarında doğuya doğru da bazı gruplar beslenmek amacıyla geliyor. Bu balina burada çok sık görülen bir şey zaten. Gözlem olmadığı için bilinmiyor. Biz sadece birilerine rast geldiği zaman ancak haberimiz oluyor. Mesela 2000 yılında bunlardan bir tanesi Yumurtalık sahilinde karaya vurmuştu." diye konuştu.

Çevik, bu türün ergin bireylerinin boyunun 27 metreye kadar ulaşabildiğini, ağırlıklarının 30 tona kadar çıktığını söyledi.

Karataş açıklarında görülen balinanın genç bir birey olduğunu aktaran Çevik, görüntülerden boyunun yaklaşık 15 metre kadar olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Çevik, bu türün küçük balıklarla beslendiğini ve bu esnada bol miktarda plastik yutarak ölebildiğini belirterek, herkesin denizlerin temizliği konusunda duyarlı olmasını istedi.

Karataş, Akdeniz, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi - Son Dakika


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