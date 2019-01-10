Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Aranan 40 Kişi Yakalandı

Akdeniz'de Aranan 40 Kişi Yakalandı

2 saat önce

Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günde yaptıkları çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 40 kişiyi yakaladı.

Akdeniz'de Aranan 40 Kişi Yakalandı, System.String[]
Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günde yaptıkları çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 40 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 7 günde yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Ekipler, uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve alkol ile hırsızlık gibi olaylara karışan şahıslara karşı yaptıkları çalışmalarda 18 kişi yakalanırken, şahıslarla birlikte 2 bin captagon uyuşturucu hap, 4 ekstazi hap, 430 gram esrar, 1 hassas terazi, bin 340 gümrük kaçağı sigara, 30 litre şişelenerek satışa hazır kaçak alkol, bir av tüfeği ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak, silahla yağma, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, yaralama, iftira, tehdit, resmi belgede sahtecilik, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 40 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Mersin, Akdeniz, 3. Sayfa
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