Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de aranan 54 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Akdeniz'de aranan 54 kişi yakalandı

Akdeniz'de aranan 54 kişi yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Akdeniz'de aranan 54 kişi yakalandı, System.String[]

Mersin'in Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü son bir haftada yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma yürüten ekipler, 7 hırsızlık olayını aydınlattı. Yapılan çalışmalarda 10 kişiyi gözaltına alan ekipler, çalınan bir elektrikli bisiklet ile kolyeyi de sahiplerine geri teslim etti.


Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik de çalışma yapan ekipler, 5 kişiyle ilgili adli işlem başlatırken, şahısların adreslerinde yaptığı aramalarda 2 tüfek ile 15 gram esrar ele geçirildi.


Aranan şahıslara yönelik de uygulama yapan ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 7 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 54 kişiyi de yakalayarak, gözaltına aldı. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:08 Kaynak: İHA
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