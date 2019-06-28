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Akdeniz'de aranan 89 kişi yakalandı

20 dakika önce

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 89 kişiyi yakaladı.

Akdeniz'de aranan 89 kişi yakalandı, System.String[]
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 89 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlular ile mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda son 15 günde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik gibi 11 yıl 1 ay 10 gün ve aralıklarla hapis cezası bulunan 89 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, 8 şahsın karıştığı yaralamalı kavga olayını aydınlatan ekipler, M.G.G. ve T.G. isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şahısların arabasında yapılan aramada 2 tabanca, 8 dolu fişek, bir kasatura ve bir sustalı bıçak ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik de çalışma yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 113 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 6 gram eroin, 5 gram esrar tohumu ve 800 lira para ele geçirdi.

Ruhsatsız silah bulunduran şahıslara da göz açtırmayan ekipler, 8 kişiyle ilgili işlem yaparken, 4 tabanca, 4 şarjör, 63 dolu fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 4 pompalı tüfek ile 67 dolu kartuş ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı iddiasıyla 5 kişiyi de işlem yapan ekipler, 475 paket kaçak sigara ile 17 litre sahte alkol ele geçirdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
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