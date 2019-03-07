Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de art arda 3 deprem

Akdeniz'de art arda 3 deprem

1 saat önce

Akdeniz açıklarında, 45 dakika içerisinde 3.5, 3.2 ve 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

Akdeniz'de art arda 3 deprem, System.String[]
Akdeniz açıklarında, 45 dakika içerisinde 3.5, 3.2 ve 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:25 

Akdeniz, Ekonomi
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