Akdeniz'de art arda 3 deprem
1 saat önce
Akdeniz açıklarında, 45 dakika içerisinde 3.5, 3.2 ve 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
Akdeniz
açıklarında, 45 dakika içerisinde 3.5, 3.2 ve 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:25
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi
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