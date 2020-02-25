Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, yeni sezon asfalt çalışmaları kapsamında Gündoğdu Mahallesinin sokaklarını asfalt kaplama ve kaldırım çalışmasıyla yenileyecek.

Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, yeni sezon asfalt çalışmaları kapsamında Gündoğdu Mahallesinin sokaklarını asfalt kaplama ve kaldırım çalışmasıyla yenileyecek.


Akdeniz Belediyesi, asfalt kaplama ve kaldırım yenileme çalışması için ön hazırlıklara hız verdi. Bu çerçevede, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Civanyaylağı'nın ardından, Gündoğdu Mahallesinin sokaklarında yapılacak asfalt kaplama çalışması öncesi, sokaklardaki eski asfaltı sökmeye başladı. Zaman içinde eskiyip ömrünü tamamlayan asfaltın sökümü, geri dönüştürülmek üzere trimer adı verilen makineyle yapılıyor.


Mahallede, eski asfaltın sökümünün yanı sıra bir yandan sökülen kaldırımlar da karo ile kaplanarak yenileniyor. İş makineleri yardımıyla mahallede yoğun bir çalışma başlatan fen işleri ekipleri, asfalt kaplama hizmetinin sona ermesiyle birlikte Gündoğdu'nun sokaklarını yepyeni bir görünüme kavuşturacak, mahalle sakinlerinin geçmişte yaşadığı sıkıntıları ve güçlükleri ortadan kaldıracak.


"Mahallerimizde yaşam kalitesini yükselteceğiz"


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı değerlendirmede, yeni asfalt sezonuna hızlı başladıklarını belirterek, ihtiyaç duyan bütün mahallelere gereken hizmet ve çalışmaların sunulacağını ifade etti. Gültak, "Yeni sezonda yoğun bir şekilde başladığımız asfalt kaplama hizmetiyle Akdeniz'in çehresini değiştirmeye, mahallelerimizi daha yaşanılır kılmaya devam edeceğiz. Belirlenen plan ve program kapsamında, asla merkez ve kenar ayırımı yapmadan her mahallemize gereken hizmet ve çalışmaları en kısa sürede sunacağız. Geçmişte belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakılan vatandaşlarımıza, kent yaşamının gerektirdiği konforu ulaştırıp, hak ettikleri yaşam kalitesini sağlayacağız. Gönül belediyeciliği ilkesi, insan odaklı hizmet anlayışımızla Akdeniz'in tüm mahallelerinde değişim ve dönüşüm sürecek" ifadelerini kullandı.


Öte yandan; mahallelerinde başlayan asfaltlama çalışmalarını beğeniyle takip eden Gündoğdu sakini vatandaşlar, hizmetler nedeniyle Başkan Mustafa Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür ettiler. - MERSİN

Gündoğdu, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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