Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar - Son Dakika

Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

VAN Akdeniz'de havalar ısınırken, Van'da karayolları ekipleri 3 ile 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok yerinde bahar yaşanırken, Van'ın yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle sürekli yolların kapanması nedeniyle "Dokuzuncu Gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray'ın 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen çığlar kar geçit vermiyor. Başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen çığlarla birlikte yer yer 3 ile 6 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.