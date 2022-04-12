Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı

12.04.2022 09:52
Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı

Doğu Akdeniz açıklarında Mersin'in sınırlarında balıkçıların ağına 62 kilogram esrar takıldı, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Doğu Akdeniz açıklarında Mersin'in sınırlarında balıkçıların ağına 62 kilogram esrar takıldı, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi açıklarında Akdeniz'de avlanan balıkçılar ağı çektiklerinde bir paketle karşılaştı. Paketi ilk başta çöp zanneden, ardından içinde bir şey olduğunu düşünen tayfalar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye giden ekipler, paketi incelediğinde içerisindeki maddenin esrar olduğunu tespit etti.

Güvenlik güçleri 62 kilogram olduğu öğrenilen uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin açıklarında balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı Mersin açıklarında balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Mersin, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement