Akdeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı - Son Dakika
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Akdeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı

03.04.2022 11:43

Akdeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladıMERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde büyüklü küçüklü teknelerle ava çıkan balıkçılar son zamanlarda deniz anaları ve kaykay başta olmak üzere hem balık popülasyonunun azalması hem de masrafların artması nedeniyle av yasağını beklemeden...

Akdeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde büyüklü küçüklü teknelerle ava çıkan balıkçılar son zamanlarda deniz anaları ve kaykay başta olmak üzere hem balık popülasyonunun azalması hem de masrafların artması nedeniyle av yasağını beklemeden sezonu kapatmaya başladı.

Tarım ve turizmin yanı sıra balıkçılıkla da önemli bir gelir kapısı bulunan Mersin'de balıkçılar, bu sezon zor günler geçirdi. Kış şartlarının çetin geçmesi nedeniyle Akdeniz'in sürekli fırtınalı olması ve akıntıların yön değiştirmesi, deniz analarının yoğunluğu ve ortaya çıkak kaykay nedeniyle son aylarda balık popülasyonunda azalma oldu. Masraflarını çıkaramayan balıkçılar, 15 Nisan'da bitecek olan sezonu erken kapatmaya başladı. Erdemli'de bir çok balıkçı teknesini barınağa çekerek paydos etti. Son aylarda Mersin körfezinde yoğun olarak görülen deniz analarından kaynaklı balıkçıların "salya" ve kaykay olarak ifade ettiği avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jel tarzı tabakanın gözleri tıkadığı, ağları ağırlaştırdığı için avlanmayı olumsuz etkilediği kaydedildi.

"Akdeniz'de balıkçılık her sene azalıyor"

Akdeniz'de balıkçılığın bitme noktasında geldiğini belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Yalçın Sakın, " Bu sene hava şartlarından mı neden oldu anlayamadık. Gerçekten şuanda balıkçılık sektörü zor durumda. Akdeniz'in acil şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Akdeniz'de balıkçılık her sene azalıyor. Bu sene sezonu erken kapatmak zorunda kaldık. Balık yok, masraflar çok ağırlaştı. Allah razı olsun devletimiz şimdiye kadar hep destek verdi. Yıllarca devletimizin verdiği o destekle ayakta durduk" dedi. Balıkların balık avcılığı yapanlarda pahalı olmadığını ancak tezgahlarda pahalı olduğuna dikkat çeken Sakın, son dönemde masrafların çıkmaması nedeniyle kendi teknesi başta olmak üzere bir çok balıkçının teknesini bağlayarak sezonu kapattığını kaydetti.

Son aylarda deniz anası ve kaykay balıkçıları vurdu

Son aylarda sıkıntı çektiklerini belirten tekne sahiplerinden Gökhan Olgar " Deniz de de şuan deniz anası balıkçının belini bükmüş durumda, hiçbir şekilde masrafı çıkartamaz hale geldik. Bir çözüm bulma içerisindeyiz, ne yapacağımız şaşırdık. Bütün balıkçılar sezonu kapatmak için sıraya girmiş durumda" diye konuştu.

Bu sezonun genelinde sıkıntı olduğunu ancak ilk zamanlarda masrafların çıktığını dile getiren balıkçılardan Zeynel Olgar da" Sonlara doğru havaların bozuk olması, akıntıların değişmesi, akarsuların fazla akması gibi nedenlerle balıkçılık bayağı yetersiz kaldı. Son 2-3 ay aşırı sıkıntılı bir dönem yaşadık. Masrafların yükselmesi bizi hep geriye itekledi. Dışardan gelen bir mazot desteğimiz var ama son zamanlarda daha da yükseldi. Bir ağ atıyoruz 5 kasalık balığa her halde 250-300 kasa deniz anası çıkartıyoruz. Kaykay olayı da bu sezon buraya geldi, son bir aydır aşırı bir kaykay olayı da var deniz anası da var. Limanın içine kadar deniz anası geldi" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı
Akdeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı
Akdeniz'de balıkçılar sezonu erken kapatmaya başladı

YORUMLAR
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Balıkçılık, Akdeniz, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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