Akdeniz'de boğulan 3 göçmen çocuğun cansız bedeninin Libya kıyılarına vurduğu iddiası

UNICEF Libya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un yaklaşık 130 kilometre batısında bulunan Zuvara kenti sahilinde geçen hafta yaşanan trajediye ilişkin "Biri 6 aylık, biri 3 yaşında olmak üzere 3 çocuğun cesetlerinin bulunduğunu doğrulamaktan üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

''ACİL EYLEME GEÇİLMELİ''

Güvenlik ve daha iyi bir yaşam arayışıyla ölümcül göç yollarında çok sayıda çocuğun gereksiz yere hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Libya'dan Akdeniz'e açılan çocukların güvenliğini korumak için her düzeyde acil eyleme geçilmesi ve deniz geçişine daha güvenli alternatifler sağlamak için toplu çaba gösterilmesi" çağrısı yapıldı.

''BU YIL 483 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU''

Bu yıl içinde şimdiye kadar aralarında çocukların da bulunduğu en az 632 düzensiz göçmenin, Akdeniz'deki deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetmesinin "korkunç" olduğu vurgulandı. Yine bu yıl 483'ü çocuk olmak üzere 9 bin 659'un üzerinde düzensiz göçmenin Akdeniz'de yakalanarak Libya'ya geri gönderildiği ifade edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler arasındaki çocuk sayısının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 91 arttığı ve bu artışın ciddi riskler barındırdığı kaydedildi.