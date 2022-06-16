Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı

16.06.2022 20:13

- Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı Akdeniz'de bir İspanyol kurtarma gemisi Afrika kökenli 17 göçmeni boğulmaktan sona anda kurtardı.

- Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı

MADRİD - Akdeniz'de bir İspanyol kurtarma gemisi Afrika kökenli 17 göçmeni boğulmaktan sona anda kurtardı.

İspanya'da sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren Mayday Terraneo adlı insani yardım kuruluşu, dün Akdeniz'de 17 Afrikalı göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Bir diğer sivil toplum kuruluşu olan Salvamento Maritimo Humanitario'ya ait Aita Mari adlı kurtarma gemisi ile yapılan operasyonla kurtarılan ve Akdeniz'de yüzerken bulunan 17 Afrikalı göçmenden bazılarının boğulmak üzere oldukları ifade edildi.

Göçmenlerin 103 kişinin bulunduğu bir tekneyle Akdeniz'de yol aldıkları sırada Libya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önlerinin kesildiği ve Libya'ya iade edilmeye çalışıldığı bildirildi. Denizden kurtarılan 17 göçmenin ise Libya'ya götürülmek istemedikleri için denize atlayıp kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Mayday Terraneo insani yardım kuruluşu, kurtarılan göçmenler arasından deniz suyu yutan 2 kişinin Aita Mari gemisindeki revirde tedavi gördüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı
Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı
Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı
Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Afrika, Göçmen, Libya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz'de boğulmak üzere olan 17 Afrikalı göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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