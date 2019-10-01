Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de bu yıl ölen düzensiz göçmen sayısı bini geçti
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Akdeniz'de bu yıl ölen düzensiz göçmen sayısı bini geçti

21 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının bini geçtiğini duyurdu.

Akdeniz'de bu yıl ölen düzensiz göçmen sayısı bini geçti, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının bini geçtiğini duyurdu.

Sözcü Yaxley, yaptığı yazılı açıklamada, "Son 6 senedir her yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan binden fazla kişi öldü. Bazı şeyler değişmek zorunda. Daha fazlasını yapmalıyız. Öncelik hayat kurtarmak olmalı." ifadesini kullandı.

"2019 başından bu yana Avrupa'ya geçmeye çalışan binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü" belirten Yaxley, durumu "kasvetli bir dönüm noktası" şeklinde niteledi.

Yaxley, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'deki savaş gemilerinin düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında yetersiz kaldığına vurgu yaparak, geçmişte binlerce insanın hayatını kurtaran Mare Nostrum projesi kapsamında AB'nin Akdeniz bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine yeniden başlaması gerektiğini dile getirdi.

Yaxley, AB'ye Akdeniz'deki arama ve kurtarma kapasitesini acilen artırma çağrısı yaparak, üye ülkelerin gemilerinin de bu faaliyetlerde kullanılması ve sivil toplum kuruluşlarının denizde hayat kurtarmada önemli rolünün kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, 2014'ten bu yana Akdeniz'den Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 15 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Akdeniz, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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