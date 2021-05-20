Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya komşu Fas'tan göçmen hareketliliği devam ediyor. Ceuta'ya geçmek için canlarını ortaya koyan göçmenlerin bir kısmının şişme botlarla, bir kısmının ise denizden yüzerek ya da sınır çitlerini aşıp bölgeye geçemeye çalışıyor.

TEK FOTOĞRAF KARESİ HER ŞEYİ ANLATTI

Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken, objektiflere yansıyan tek fotoğraf karesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Göçmen ailelerden birinin bebeği olduğu belirtilen iki aylık bebeğin fotoğrafı, yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FAS'A GERİ GÖNDERMEK İSTİYORLAR

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda önlem aldıklarını açıklarken, hali hazırda birçok göçmenin de iadesinin yapıldığını söyledi.

8 BİN GÖÇMEN CEUTA'YA GEÇMEYİ BAŞARDI

Ceuta'ya ulaşan 8 bin göçmen arasındaki 26 yaşındaki Ouarda, " Facebook'ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim" dedi .

İspanya benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştığını açıkladı, İspanyol askerlerin El Tarajal Plajı'ndaki sınır hattında bazı göçmenleri suya iteklediği görüldü.

İKİ AYLIK BEBEK DENİZDE KAYBOLDU

Ailesiyle birlikte Cueta'ya ulaşmak isterken denizde kaybolan iki aylık bir bebek ise, İspanya Sualtı Kurtarma Timi'nden Juan Francisco tarafından kurtarıldı.

İspanyol Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) teşkilatının 18 Mayıs tarihinde paylaştığı sembol kurtarma fotoğrafı, dünya çapında büyük yankı buldu.