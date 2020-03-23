Akdeniz'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Akdeniz'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda da ilaçlama çalışması başlattı.

Akdeniz'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda da ilaçlama çalışması başlattı.


Akdeniz Belediyesi, Türkiye'de de görülen korona virüs salgınına karşı bir kriz masası oluşturarak, virüse karşı kamu kurum ve kuruluşlarının binaları ile başlayan, basın kuruluşlarıyla ve vatandaşlardan gelen taleplerle devam ettirdiği dezenfekte çalışmalarını şimdi de cadde, sokak, park ve yeşil alanlara taşıdı.


Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinden personelin yer aldığı ilaçlama ekibi, kamu kurumları, okullar, camiler, sağlık ocakları, liman sahası, emniyet binaları, özel hastaneler, taziye evleri, parklar ve sosyal tesisler, basın kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, yöre dernekleri, sendika, muhtarlık, banka ve basın kuruluşlarına ait binaları dezenfekte çalışmalarına gün boyunca aralıksız devam ediyor. Ekipler, arazözlere doldurulan dezenfektan ile cadde ve sokaklarda da ilaçlama yapıyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlerinin ilaçlanmasını isteyen vatandaşlardan gelen talepler de programa alınarak en kısa süre içinde ekiplerce müdahale ediliyor. Çalıştığı resmi veya özel kuruma ait binanın ilaçlanmasını isteyenler, Akdeniz Belediyesinin 0324 3366583/dahili-178 numaralı telefon aracılığıyla santrale bağlanıp taleplerini iletebiliyor.


"Cadde ve sokaklarımızda da dezenfekte çalışmalarımızı hızlandırdık"


Korona virüs salgınına karşı Akdeniz ilçe genelinde devam eden ilaçlama çalışmaları hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, daha önce kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör binalarında yapılan dezenfekte çalışmalarının, cadde, sokak, park, yeşil alan ve dolmuş hatlarında seri bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Gültak, belediyede oluşturdukları kriz masasına gelen talepler doğrultusunda da bir program içinde hareket ederek ekiplerce ilaçlama çalışması yapıldığını dile getirdi. Gültak, "Toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görevi eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için mücadele veriyoruz. Halkımızın sağlığı için her türlü dezenfekte ve hijyen çalışmasını aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:37 Kaynak: İHA

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