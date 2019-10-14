Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Akdeniz'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Akdeniz'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, Şevket Sümer ve Hal mahallelerinin sınırını belirleyen 142. cadde üzerinde cephe iyileştirme çalışması yaptı.

Pazar sokağı olarak anılan bölgede de yenileme çalışmaları yapan ekipler, çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürdü.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma yürütülen bölgelerin, geçmişte terör olayları ve uyuşturucuyla anıldığını belirterek, "Caddenin kaldırımları, dükkan cepheleri, binaların görünümü, elektrik tesisatları ve altyapısı değişiyor. Bu çalışmalarımızı yıl başı öncesi bitireceğiz." dedi.

Çalışmaların maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olduğunu kaydeden Gültak, "Akdeniz'de yaşayan herkes bizim için önemli. Daha önce buralarda bu tür hizmetler olmuyordu. Biz, vatandaşımızı önemsiyoruz. Buradaki değişimi hep birlikte göreceğiz. Burada yaşayan insanlarımız bu hizmetlere layık. Bu çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde uygulayacağız."

Gültak, açıklamasının ardından çalışmaları yerinde inceledi.

Akdeniz'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:21 Kaynak: AA
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