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Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı - Son Dakika

Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı

17.01.2022 11:47
Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı

BATI Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nden (BATEM) Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram, Hatay'dan Muğla'ya kadar Akdeniz sahilinde başta avokado üreticileri olmak üzere, tüm çiftçilere 5 günlük zirai don uyarısında bulundu.

BATI Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nden (BATEM) Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram, Hatay'dan Muğla'ya kadar Akdeniz sahilinde başta avokado üreticileri olmak üzere, tüm çiftçilere 5 günlük zirai don uyarısında bulundu.

ABD ve Avrupa simülasyonlarından elde edilen verilere göre, 15-17 Ocak tarihleri arasında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün de zirai don uyarısında bulunduğu Antalya için, 17 Ocak'tan 21 Ocak Cuma gününe kadar zirai don riskinin devam edeceği kaydedildi. BATEM'de avokado yetiştiriciliği uzmanı ve Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram, tüm üreticilere cep telefonu üzerinden, özellikle 19 Ocak Çarşamba gecesi için çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce de sahilde ve iç kesimlerde zirai don tehlikesi bulunduğu, sahilde hafif iç kesimlere gittikçe kuvvetlendiği dile getirildi.

EKSİ 4-5 DERECE TEHLİKESİUyarısında, 16 Ocak Pazar günü itibarıyla en soğuğu çarşamba gecesi olacak şekilde kuvvetli don tehlikesi bulunduğunu belirten Dr. Süleyman Bayram, avokado ve diğer üreticilere yaptığı çağrıda, "Dikkatli olmak ve önlem almak gerekecek. Eksi 4 veya eksi 5 derecelere bazı yerlerde inecek senaryolar bulunmakta. Özellikle Dörtyol, Erzin, Karataş, Manavgat, Serik, Anamur. Çarşamba günü durum hiç iç açıcı değil, ne işiniz varsa bırakın bence, bahçesi olan herkes buna hazırlansın. Sonucu bu kritik dönemde çok yıkıcı olmasın" dedi.ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ÇOK SIKINTILIAvokadonun sıfırın altındaki hava sıcaklıkları için çok hassas bir ürün olduğuna işaret eden Dr. Bayram, aynı şekilde sahilde birçok bitki türü için de aynı durumun sözkonusu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu hafta cuma gününe kadar Avrupa Simülasyonu biraz hafif, eksi 1-2 derece gösteriyor, ancak ABD Simülasyonu'na göre bu 1-2 derece biraz daha fazla gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Erdemli dahil, Manavgat, Serik gibi Akdeniz bölgesinin birçok yerinde toprak üstü sıcaklık değerleri sıfırın altında eksi derecelerde. Hatay'dan Muğla'ya kadar Akdeniz'de önümüzdeki 5 gün çok sıkıntılı bir soğuk periyodu olacağı görülüyor."ÇİFTÇİ SAP-SAMAN YAKIP, VARİLLER KURUYOR

Sıfırın altında ürünlerin zarar görmeye başladığını kaydeden Dr. Bayram, bölgedeki üreticilerin çeşitli sap-saman yakımı, plastik örtülerle ağaçları kaplama gibi zirai dona karşı bitkilerini korumaya çalıştığını açıkladı. Dr. Bayram, "Bu bölgelerin genel tarımsal ürünlerle ilgili sadece ihracat potansiyeli 1.5- 2 milyar dolar.Ürünler toplanmış olsa bile ağaç, yaprakları veya sürgünler yine zarar görebiliyor. Özellikle bitkinin bakımına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için de bölgede çiftçilerimiz 'radyasyon donu'na karşı üst hava ile alt havayı karıştıran don kırıcı pervane kullanıyor. Ayrıca üstten yağmurlama sistemi, sap-saman yakımı, dumanlama ve sisleme makineleri, variller içinde soba kurulumu ile bitki antifrizleri gibi mücadele yöntemleri yapılmalıdır" diye konuştu.


Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı
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Süleyman Bayram, Akdeniz, Hatay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı - Son Dakika


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