Akdeniz'de çiftçilere 5 günlük don uyarısı (2) - Son Dakika

METEOROLOJİ DE UYARDI: EKSİ 4,4'Ü AŞACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden zirai don uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla illeri genelinde 17 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden 21 Ocak Cuma sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiği açıklandı. Uyarıda çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi açıklamasında, hafif don için sıfır ile eksi 2,2 derece, orta kuvvet don için eksi 2,2 ile eksi 4,4 derece, kuvvetli don için de eksi 4,4 dereceden daha düşük sıcaklıklara işaret edildi.