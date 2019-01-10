Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem (2)
27 dakika önce
DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİAFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi.
DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ AFAD
verilerine göre Akdeniz
açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi. İlk depremin ardından saat saat 21.33'te 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedeldi. Derinliği yaklaşk 34 kilometre olarak saptanan depremin en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy
'e mesafesi 256 kilometre olarak tespit edildi. Yine aynı bölgede saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.
Haber: MUĞLA,
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:46 Kaynak: DHA
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