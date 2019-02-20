Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Deprem

Akdeniz'de Deprem

2 saat önce

Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 13.43'te gerçekleştiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

AFAD, Akdeniz, Güncel
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