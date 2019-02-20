Akdeniz'de Deprem
2 saat önce
Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin saat 13.43'te gerçekleştiği belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA
Çanakkale'de 5 Dakika Arayla 2 Deprem Meydana Geldi
Hatay 4,1 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı
Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak
Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı