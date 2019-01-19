Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Faciaları: 170 Ölü veya Kayıp

Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Faciaları: 170 Ölü veya Kayıp

12 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Akdeniz'de meydana gelen iki deniz kazasında tahmini 170 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğunu bildirdi.

Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Faciaları: 170 Ölü veya Kayıp, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Akdeniz'de meydana gelen iki deniz kazasında tahmini 170 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğunu bildirdi.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarından elde bilgiler ışığında, İspanya- Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 53 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Denizde 24 saat mahsur kaldıktan sonra bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan bir kişinin Fas'ta tedavi altına alındığı, Fas ve İspanya kurtarma gemilerinin son birkaç gündür batan tekneyi aramasına rağmen sonuca ulaşamadığı ifade edildi.

İtalyan donanmasının Akdeniz'de rapor ettiği diğer bir deniz kazasında da 117 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu aktarıldı. Hayatta kalan 3 kişinin tedavi edilmek üzere Lampedusa Adası'na götürüldüğü bildirildi.

BMMYK'nin her iki deniz kazasında hayatını kaybedenlerin sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığına işaret edildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de meydana gelen yeni yılın en büyük düzensiz göçmen faciasına ilişkin, "Akdeniz'deki trajedinin devam etmesine müsaade edilemez. Avrupa'nın kapısı önünde ölen çok sayıdaki insanı görmezden gelemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Grandi, düzensiz göçmenlerin kurtarılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BMMYK verilerine göre, 2018'de Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 262 düzensiz göçmen Akdeniz sularında yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Akdeniz, Güncel
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