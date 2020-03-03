Akdeniz'de düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz'de düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika

Akdeniz'de düzensiz göçmen hareketliliği

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin, Yunanistan adalarına geçmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin, Yunanistan adalarına geçmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaören mevkisine gelen yaklaşık 40 kişilik düzensiz göçmen grubu yanlarında getirdikleri şişme botla denize indi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun, kıyıda bota binebilmek için dalgalarla mücadele ettiği görülüyor. Grup, daha sonra Türkiye'ye en yakın konumundaki Meis Adası'na hareket ediyor.

Akdeniz'de düzensiz göçmen hareketliliği

Yunanistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik
Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Türk bayrağı var diye dövdüler Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 00:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz'de düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]