Akdeniz'de evde bakım hizmetiyle binlerce insana ulaşıldı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesince, ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına yürütülen, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti'nde ulaşılan insan sayısının binleri aştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, kırsal ve merkez mahalle ayırımı yapmadan tüm ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşlar yararına başlattığı, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde zorlu pandemi süreci nedeniyle daha dikkatli şekilde ve periyodik olarak verilen hizmet sayesinde, ihtiyaç sahibi yüzlerce insana daha ulaşılarak, kişisel bakımlarının yanı sıra evlerinin temizliği de gerçekleştiriliyor. Ekiplerce ihtiyaçları karşılanan yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlardan dileyenlerin, istedikleri sağlık kuruluşlarına sevklerinde de yardımcı olunuyor.

"Yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, evde bakım ve temizlik hizmeti sayesinde bugüne dek ihtiyaç sahibi binlerce insana ulaşıldığını, ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. "Yaşlı, engelli, kimsesiz, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olup onları yalnız bırakmıyoruz" diyen Gültak, "Gönül belediyeciliği anlayışı ve sosyal belediyecilik ilkesi ile Akdeniz'in neresinde olursa olsun, ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız varsa ona ulaşmaya, talep ve ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, uzak yakın demeden insanlarımıza ulaşmak için 7/24 görevinin başında. Amacımız, yaşlı ve engellilerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak. İnsanlarımızdan alacağımız hayır duaları, bizler için en kıymetli ve en güzel ödüldür" dedi.

Hizmetten yararlanmak için

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan bakım ve temizliğin yanı sıra, yaşlılık, dulluk, engellilik maaşı bağlanması için takip işlemleri de yapılıyor. SYDV ile iletişime geçen ekipler, gıda temini için kayıtların yapılmasına aracı oluyor. Evde bakım ve temizlik hizmetinden faydalanmak isteyenlerin, (0530-2909797) ile (0324-2320441/42) numaralı telefonlar aracılığıyla yetkililere ulaşabileceği bildirildi. - MERSİN