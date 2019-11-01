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Son Dakika Güncel Akdeniz'de fırınlar denetleniyor

Akdeniz'de fırınlar denetleniyor

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan fırın, patiseri ve gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Akdeniz'de fırınlar denetleniyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan fırın, patiseri ve gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Denetimlerde, özellikle işyerlerinin temizliği ve gıda ürünlerinin son kullanma tarihi ve saklanma koşullarına dikkat eden zabıta ekipleri, son denetimlerde bazı işyeri sahiplerini ve çalışanları uyarıp tutanak tuttu. Zabıta yetkilileri, bir sonraki denetimlerde aynı hata ve eksikliklerin tekrarlanması halinde, ilgili mevzuat gereğince işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacağını da anlattı.


"Denetimlerimiz artarak sürecek"


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe sınırlarında bulunan ve her türlü gıda üretimi ile satışı yapan işyerlerine yönelik denetleme ve kontrollerin kapsamlı bir şekilde ve periyodik olarak devam edeceğinin altını çizdi. Gültak, vatandaşların huzuru, sağlığı ve esenliği için Akdeniz Zabıtası'nın 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, "Halkımızın sağlığı, huzuru ve esenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle, ilçemiz sınırlarında yer alan gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü uygulamanın yakın takipçisi olacağız" dedi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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