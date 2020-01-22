Akdeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Akdeniz'de fırtına bekleniyor

6 saat önce

Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

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Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, Akdeniz'de yarın akşam rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:20 Kaynak: AA
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