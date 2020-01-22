Akdeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika

Akdeniz'de fırtına bekleniyor
6 saat önce
Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:20 Kaynak: AA
Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, Akdeniz'de yarın akşam rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cuma öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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