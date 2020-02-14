Akdeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Akdeniz'de fırtına bekleniyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Akdeniz'de yarından itibaren 16 Şubat Pazar günü öğle saatlerine kadar etkili olacak fırtına beklendiği uyarısı yaptı.

Akdeniz'de fırtına bekleniyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Akdeniz'de yarından itibaren 16 Şubat Pazar günü öğle saatlerine kadar etkili olacak fırtına beklendiği uyarısı yaptı.


Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan denizlere ait meteorolojik uyarıya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın (cumartesi) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Saatteki hızı yer yer 75 kilometreye ulaşacak fırtınanın 16 Şubat Pazar günü ilk saatlerde Batı Akdeniz'de, öğle saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz'de etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirterek, ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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