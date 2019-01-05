Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, yarın Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, yarın Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.





Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü Doğu ve Batı Akdeniz'de rüzgarın hızının 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 60-75 kilometre) olabileceği belirtildi.





Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

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