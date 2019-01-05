Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

13 dakika önce

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, yarın Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Akdeniz'de Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, yarın Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.


Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü Doğu ve Batı Akdeniz'de rüzgarın hızının 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 60-75 kilometre) olabileceği belirtildi.


Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Akdeniz, Güncel
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