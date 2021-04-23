Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü' - Son Dakika
BBC

Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü'

23.04.2021 07:02
Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü', System.String[]

Akdeniz'de arama kurtarma çalışmaları yapan SOS Mediterranee adlı sivil toplum kuruluşu, 130'dan fazla göçmeni taşıyan bir botun battığını, kurtarma gemilerinin canlı kimseye ulaşamadığını duyurdu.

Akdeniz'de arama kurtarma çalışmaları yapan SOS Mediterranee adlı sivil toplum kuruluşu, 130'dan fazla göçmeni taşıyan bir botun battığını, kurtarma gemilerinin canlı kimseye ulaşamadığını duyurdu.

SOS Mediterranee, Çarşamba sabahı aldıkları imdat çağrısı üzerine kurtarma gemilerini Libya açıklarına gönderdiklerini belirtti.

"Sorumlu ülkelerin donanmalarından yardım alamadıklarını" ifade eden yardım kuruluşu, zorlu koşullar altında bölgeye ulaştıklarını, .

Ancak botun yakınlarda bulunan 10 ceset dışında, bottaki kimseye ulaşılamadı.

"Çok üzgünüz" diye yardım kuruluşu, sadece bu yıl, son olay hariç 350'den fazla göçmenin Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de hayatını kaybettiğini belirtti.

SOS Mediterranee'nin mesajı Uluslararası Göç Örgütü tarafından da paylaşıldı.

Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü'

Arama Kurtarma, Akdeniz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü' - Son Dakika Dünya

BBC

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