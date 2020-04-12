Akdeniz'de göçmen faciası iddiası - Son Dakika

Akdeniz'de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Watch, Libya ile Malta arasındaki bölgede bir göçmen teknesinin battığını iddia etti.



Alman sivil toplum kuruluşunun (STK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex'in Libya'dan hareket eden Malta arama kurtarma bölgesi (SAR) yakınlarında 4 göçmen botu tespit ettiği, bunların dün sosyal medya hesabı "Alarm_phone"nun paylaştığı botlar olabileceği belirtildi.



Sea-Watch'un paylaşımında, "Bu 4 bottan 1 biri battı. Kurtarıldıklarına ilişkin bir bilgi olmadığı için hepsinin boğulduğunu varsaymamız gerekiyor. Pozisyonları ve içinde bulundukları acil durum biliniyordu. Avrupa, Paskalya'da onları boğulmaya bıraktı." ifadesi kullanıldı.



Sea-Watch, söz konusu 4 botta, 72, 47, 55 ve 85 olmak üzere 259 düzensiz göçmen olduğu bilgisini verdi.



Diğer yandan İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla limanlarını güvenli olmadığı gerekçesiyle Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlere kapatmasının ardından 156 göçmenle Sicilya açıklarında bekleyen Alman STK Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisi için geçici bir çözüm bulundu.

Buna göre, Alan Kurdi'deki göçmenler bir limana değil, başka bir gemiye transfer edilecek.

İtalyan Sivil Savunma Teşkilatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı girişimiyle bu gemideki göçmenlerin İtalyan Kızıl Haçı'nın da yardımıyla başka bir gemiye nakledileceği, burada karantinaya alınacağı ve sağlık kontrollerinden geçirileceği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Pozzallo Limanı'ndaki göçmen kayıt ofisinde önceki gün genç bir göçmenin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.