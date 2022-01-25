Akdeniz'de göçmen teknesinde can pazarı - Son Dakika

Akdeniz'de Lampedusa Adası'na gitmek isteyen göçmenleri taşıyan bir teknedeki en az 7 kişi hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de İtalya'ya bağlı Lampedusa Adası'na gitmek isteyen ve içinde 280 göçmenin bulunduğu bir tekneyi gece geç saatlerde tespit ettiklerini duyurdu. Ekiplerin Lampedusa'nın yaklaşık 50 kilometre açıklarında fark ettikleri teknede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknenin limana yaklaşmasına az bir süre kala 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello, göçmenlerin çoğunlukla Mısırlı ve Bangladeşli olduğunu belirterek, 7 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Özellikle son yıllarda göçmenler için Avrupa'ya giden önemli bir rota olan İtalya'da göçmen teknelerindeki sayıda artış yaşanıyor.

Hükümet verilerine göre bu yıl dün itibariyle bin 751 göçmen İtalya limanlarından karaya çıktı. - SİCİLYA