Akdeniz'de Göçmenleri Kurtaran Gemiler Sığınacak Liman Arıyor
1 saat önce
Akdeniz'de 21 Aralık'tan bu yana 300'dan fazla göçmen kurtarıldı.
Akdeniz
'de 21 Aralık
'tan bu yana 300'dan fazla göçmen kurtarıldı. İspanya
'nın sivil toplum örgütlerinden Proactiva Open Arms'a ait gemi 313 kişiye yardım eli uzatırken, Sea-Watch adlı gemi ise 33 göçmeni kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:13
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