Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Göçmenleri Kurtaran Gemiler Sığınacak Liman Arıyor

Akdeniz'de Göçmenleri Kurtaran Gemiler Sığınacak Liman Arıyor

1 saat önce

Akdeniz'de 21 Aralık'tan bu yana 300'dan fazla göçmen kurtarıldı.

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Akdeniz'de 21 Aralık'tan bu yana 300'dan fazla göçmen kurtarıldı. İspanya'nın sivil toplum örgütlerinden Proactiva Open Arms'a ait gemi 313 kişiye yardım eli uzatırken, Sea-Watch adlı gemi ise 33 göçmeni kurtardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:13 

İspanya, 21 Aralık, Akdeniz, Dünya
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