Akdeniz'de göçmenleri kurtaran İspanyol STK gemisi İtalya'ya yanaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz'de göçmenleri kurtaran İspanyol STK gemisi İtalya'ya yanaştı - Son Dakika

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran İspanyol STK gemisi İtalya'ya yanaştı

6 saat önce

Akdeniz'de kurtardığı 363 düzensiz göçmeni bırakmak için Avrupa ülkelerine bir süredir "güvenli liman" çağrısı yapan İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, İtalyan makamlarının izni doğrultusunda Pozzallo limanına yanaştı.

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran İspanyol STK gemisi İtalya'ya yanaştı, System.String[]

Akdeniz'de kurtardığı 363 düzensiz göçmeni bırakmak için Avrupa ülkelerine bir süredir "güvenli liman" çağrısı yapan İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, İtalyan makamlarının izni doğrultusunda Pozzallo limanına yanaştı.


Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geminin güvertesindeki 363 göçmenle bugün öğlene doğru Pozzallo limanına yanaşarak, güvertesindeki göçmenleri indirdiği belirtildi.


Gemiden indirilen düzensiz göçmenlerin, sıkı sağlık kontrollerinden geçirildiği ifade edildi.


Libya açıklarındaki 5 operasyonda kurtardığı 363 düzensiz göçmenle 5 gündür Akdeniz'de seyreden Open Arms gemisi, Malta ve İtalya'ya yanaşmak için bir süredir izin talebi gönderiyordu.


Malta, Open Arms'ın çağrılarını 3 kez reddederken İtalya ise bir süre çağrılara yanıt vermemişti.

Akdeniz, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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