Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de İkinci Deprem

Akdeniz'de İkinci Deprem

59 dakika önce

Akdeniz'de Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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Akdeniz'de Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı bölgede saat 21.24'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Datça, Akdeniz, Güncel
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