Akdeniz'de 'Kadın Eğitimleri Projesi' başlıyor - Son Dakika
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Akdeniz'de 'Kadın Eğitimleri Projesi' başlıyor

12 dakika önce

Akdeniz Belediyesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi arasında, kadınlara yönelik sağlık, hukuk ve psikoloji alanlarında uzman kişiler aracılığıyla konferanslar verilmesini kapsayan protokol imzalandı.

Akdeniz'de 'Kadın Eğitimleri Projesi' başlıyor, System.String[]

Akdeniz Belediyesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi arasında, kadınlara yönelik sağlık, hukuk ve psikoloji alanlarında uzman kişiler aracılığıyla konferanslar verilmesini kapsayan protokol imzalandı.


Protokol imza töreninde konuşan Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, projenin sekiz haftalık uzun soluklu bir çalışma olacağını ifade ederek, "Kadın Eğitimleri Projesi' (KADEP) adıyla kadınlara yönelik eğitimler planladık. Alanında uzman kişiler kadınlarımıza çeşitli eğitim ve konferanslar verecek. Belediye Başkanımız da bu konuda çok duyarlı. O nedenle ilk projemizi, Akdeniz Belediyesi ile başlatma kararı aldık" dedi.


"Kadınlara yönelik projelere büyük önem veriyoruz"


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise Türk Kadınlar Konseyi Derneği ile daha önce de görüşme yaptıklarını belirtti, kadını önemsediklerini ve kadının toplumda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. "İmzaladığımız protokolle, bundan sonra birlikte bir yürüyüş gerçekleştireceğiz" diyen Gültak, "Mersin'de belediyeler olarak, henüz resmiyette olmasa dahi, ilk kez 2 kooperatif kuran bir belediyeyiz. Kadınlara yönelik bu tür proje ve çalışmaları gerçekten çok önemsiyoruz. İnşallah hep beraber, Akdeniz'in dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kadınlara yönelik çok önemli ve güzel projeler hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Başkan Gültak ve Dernek Başkanı Belgin Gürağaç arasında protokol imzalandı. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
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