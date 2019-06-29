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Akdeniz'de kentsel dönüşüm atağı

33 dakika önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "İlçemizde 2 noktaya TOKİ gelecek.

Akdeniz'de kentsel dönüşüm atağı, System.String[]
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "İlçemizde 2 noktaya TOKİ gelecek. Çay Mahallesi'nin yanındaki bölgede 950 konutluk bir TOKİ çalışması başlatıyoruz." dedi.
Gültak, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenledikleri muhtarlarla buluşma toplantısındaki konuşmasında, mahallelerle olan iletişimlerindeki en önemli unsurun muhtarlar olduğunu söyledi.
Akdeniz'de yaşayan herkesin sorunlarını çözmeyi istediklerini belirten Gültak, bu tür toplantıları sık sık düzenleyerek alınan notları imkanlar ölçüsünde gerçekleştireceklerini aktardı.
Gültak, ilçede huzur, barış ve kardeşlik olması için söz verdiklerini ifade ederek, "Daha yaşanılır, yeşil, doğal ve sakin Akdeniz için hep beraber uğraşacağız." dedi.
İlçeye TOKİ'yi en kısa zamanda getireceklerini vurgulayan Gültak, "İlçemizde 2 noktaya TOKİ gelecek. Çay Mahallesi'nin yanındaki bölgede 950 konutluk bir TOKİ çalışması başlatıyoruz. Bazı kişiler, 'Dozerler gelecek, evlerimiz yıkılacak' diye konuşmaya başlamışlar. Ben Mustafa Gültak olarak bir söz verdiysem her zaman arkasında durdum. Hiç kimsenin gönlü olmadan kentsel dönüşümle ilgili bir faaliyette bulunmayacağız." diye konuştu.
Gültak, Çay Mahallesi'nde belirlenen alanın, daha önce TOKİ'ye devredildiği için hazır olduğunu vurgulayarak, son kararı vatandaşların vereceğini aktardı.
Kentsel dönüşümün uygulanacağı alanda sosyal alanların da yer alacağını belirten Gültak, Barış, Mahmudiye, Bahçe ve Turgut Reis mahalleleriyle ilgili de kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını sözlerine ekledi.
Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk'un da katıldığı toplantıda muhtarların sorunları ve önerileri dinlendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Suphi Öner Öğretmenevi, Çay Mahallesi, Akdeniz, Güncel
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