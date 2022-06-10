Sosyal medya üzerinden depremin Hatay , Adana , Mersin ve Antalya 'da da hissedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Akdeniz, Kıbrıs, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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