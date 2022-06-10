Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

10.06.2022 05:02
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Kıbrıs, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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