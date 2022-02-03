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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

03.02.2022 00:19
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

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Antalya, Akdeniz, Kıbrıs, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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