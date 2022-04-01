Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor - Son Dakika
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Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor

01.04.2022 09:22

Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyorMERSİN Doğu Akdeniz'de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen son günlerde ise sahile vuran zehirli iğneleri bulunan deniz anaları nedeniyle Erdemli'de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı.

Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor

MERSİN Doğu Akdeniz'de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen son günlerde ise sahile vuran zehirli iğneleri bulunan deniz anaları nedeniyle Erdemli'de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı. Vatandaşların ölü denizanaları ile temas etmemesi için tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da uyarıda bulundu

Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen deniz anaları kıyı kesimlerine kadar gelmeye başladı. Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli'ye de ulaştı. Zehirli iğneleri bulunan deniz analarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması ile birlikte Erdemli Belediyesine bağlı ekipler de çalışma başlattı. Belediye tarafından oluşturulan ekipler, karaya vuran telef olmuş deniz analarını toplayarak vatandaşın zarar görmemesi için çaba harcıyor. Öte yandan ekipler, zehirli olan deniz analarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında bulunuyor.

"Çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor"

Denizanalarının Süveyş kanalından Akdeniz'e geldiğini anımsatan Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, sahile yakın noktalara yiyecek bulmak için geldiğini ve telef olduğunu kaydetti.

Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, "Bizde tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız. Ekiplerimiz sahilimize vurmuş olan deniz analarını topluyorlar" dedi.

Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor
Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor
Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor
Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor
Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor
Akdeniz'de kıyılar, ölü zehirli deniz analarından temizleniyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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