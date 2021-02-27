- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika

- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı

27.02.2021 23:20

- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı İspanya'dan Türkiye'ye yola çıkan büyükbaş hayvan taşıyan ve hayvanlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildiği için Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi, KKTC'de gerekli ikmalleri yaptıktan sonra İspanya'ya doğru yola çıktı.

- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı

LEFKOŞA - İspanya'dan Türkiye'ye yola çıkan büyükbaş hayvan taşıyan ve hayvanlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildiği için Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi, KKTC'de gerekli ikmalleri yaptıktan sonra İspanya'ya doğru yola çıktı.

İspanya'dan 17 Aralık tarihinde Türkiye'ye doğru yola çıkan ve toplamda 2 bin 695 büyükbaş hayvan taşıyan 2 kargo gemisi Akdeniz'de krize neden olmuştu. Türk yetkililer tarafından gemide bulunan hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmada "mavi dil" hastalığının tespit edilmesinin ardından gemiler ülkeye alınmazken, bin 776 büyükbaş hayvan taşıyan Elbeik kargo gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Gazi Mağusa açıklarına demir atmıştı. Elbeik isimli gemiye, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 300 bin TL'lik yem ve saman ikmali yapılmasının ardından gemi, Gazi Mağusa Limanı'ndan akşam saatlerinde ayrıldı.

"İnsan haklarından söz edenlere insanlık dersi verildi"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, geminin Libya'ya gitmek için yola çıktığını ancak hayvanlarda mavi dil hastalığı tespit edildiği iddiaları nedeniyle ülkeye kabul edilmediğini belirterek, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY), Tunus ve Mısır gibi ülkelerin söz konusu talebi reddetmesi üzerine KKTC'den yardım istendiğini söyledi. Deveci, "Hayvanları denizin ortasında aç bırakıp telef olmalarına vicdanımız razı olmadı. İnsan haklarından söz edenlere insanlık dersi verildi" dedi.

İspanya'dan yola çıkan Togo bandıralı Elbeik kargo gemisindeki hayvanların sağlık sertifikalarını gördüklerini vurgulayan Deveci, "Yine de hayvan hastalıklarına karşı geminin rıhtıma yanaşmasına izin vermeden gerekli yem ve saman ikmalini yaparak, bin 776 hayvanın telef olmaktan kurtardık" dedi.

Elbeik, Rum kesiminde gerginliğe neden olmuştu

Elbeik kargo gemisinin Gazi Mağusa limanına sığınmasının ardından Kıbrıs Rum Kesiminde gerginlik yükselmişti. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GKRY'nin yaşanan olaydan rahatsız olması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, KKTC devletinin hayvanlara yem vermesinin Kıbrıs Rum tarafınca başka yerlere çekilmeye çalışmasının kabul edilmez olduğunu kaydedilmişti.

- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı
- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı
- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı
- Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı

Akdeniz, İspanya, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Akdeniz'de krize neden olan kargo gemisi İspanya'ya doğru yola çıktı - Son Dakika


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