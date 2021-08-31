Akdeniz'de kulaçlar barış için atılıyor - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyon kapsamında milli ve yabancı yüzücüler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye yüzecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organizasyonun sonunda düzenlenecek törende sporculara plaket takdim edecek.

Akdeniz'in barış içinde yüzülebilecek bir deniz olduğunu öne çıkaran organizasyon, KKTC'nin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Barış Parkuru geçişine milli yüzücülerin yanı sıra 5 farklı ülkeden 7 yabancı sporcu da katılacak. Sporcular, Girne'ye ulaşmalarının ardından KKTC'nin tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret etmek amacıyla 2 gün adada konaklayacak.

Barış Parkuru geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından yılın performansı oylamasında 2. oldu.